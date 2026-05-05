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Cina, oltre 100 milioni di spostamenti in treno nelle vacanze del Primo Maggio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I viaggi dei passeggeri sulla rete ferroviaria cinese hanno superato quota 100 milioni durante le vacanze in corso per il primo maggio, ha affermato oggi l’operatore ferroviario statale.

Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., il sistema ferroviario ha operato in modo sicuro e regolare durante i cinque giorni di vacanza, che si concludono oggi, con i viaggi dei passeggeri che fino a ieri avevano raggiunto i 117 milioni.

Nella sola giornata di ieri, le ferrovie di tutto il Paese hanno trasportato oltre 20,38 milioni di passeggeri. Poichè il traffico per i viaggi di rientro è destinato ad aumentare ulteriormente, oggi si prevede lo spostamento di circa 23 milioni di passeggeri, e la predisposizione di 2.225 servizi ferroviari aggiuntivi.

Secondo i dati sui biglietti della piattaforma ufficiale di prenotazione ferroviaria, le destinazioni più popolari oggi includono Pechino, Guangzhou, Shanghai, Chengdu e Shenzhen.

Le autorità ferroviarie hanno mobilitato risorse di capacità per gestire il picco dei viaggi di rientro e garantire ai passeggeri spostamenti sicuri e ordinati. Per esempio, sono stati predisposti 707 treni aggiuntivi per servire le tratte popolari nella provincia meridionale cinese del Guangdong.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
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