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Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-6 modificato, che trasportava un nuovo gruppo di satelliti, è decollato dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.
Il gruppo di satelliti è stato lanciato alle 19:39 (ora di Pechino) del 4 giugno, ed è entrato con successo nell’orbita prevista. Costituirà la costellazione Spacesail, una mega rete satellitare commerciale cinese in orbita bassa.
Questo lancio ha segnato la 648esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March, secondo quanto reso noto dal centro di lancio.
Fonte foto Xinhua
(ITALPRESS).

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