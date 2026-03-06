Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, industrie emergenti supereranno 10.000 mld yuan nel 2030

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Marzo 2026
Meno di un minuto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le industrie cinesi legate all’intelligenza artificiale raggiungeranno un valore di oltre 10.000 miliardi di yuan (1.450 miliardi di dollari USA) entro la fine del periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Durante questo periodo, il Paese continuerà a portare avanti la sua iniziativa “IA Plus”, ha affermato Zheng nel corso di una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Marzo 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Malagrotta, Procura Roma apre fascicolo per incendio doloso: impianto sequestrato

27 Dicembre 2023

Benemerenze Coni, Stelle e Palme sfilano domani a Palazzo Poli

11 Dicembre 2017

Undici anni fa il naufragio di Lampedusa, morirono 368 migranti

3 Ottobre 2024

Operazione Evergreen, scoperto laboratorio clandestino per la produzione di hashish

21 Marzo 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno