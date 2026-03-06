Bancali usati e nuovi
A parità di potere d'acquisto mercato cinese dei consumi primo al mondo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A parità di potere d’acquisto, le dimensioni del mercato cinese dei consumatori si sono classificate al primo posto nel mondo nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), ha dichiarato oggi il ministro del Commercio Wang Wentao in una conferenza stampa.

Il PIL pro capite della Cina è aumentato da 10.000 a oltre 13.000 dollari USA tra il 2021 e il 2025, mentre i consumi delle famiglie hanno mostrato alcuni cambiamenti di tendenza, ha affermato Wang in una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

Nella vita delle persone sono entrati prodotti più ecologici e intelligenti, e il consumo di servizi ha registrato una solida crescita, ha aggiunto il funzionario.

Durante i nove giorni di vacanze per la Festa di primavera di quest’anno, il tasso di crescita dei consumi offline ha superato quello dei consumi online per la prima volta negli ultimi anni, ha affermato Wang, aggiungendo che il numero di viaggi e la spesa per il turismo hanno entrambi raggiunto livelli record e che l’intelligenza artificiale si sta diffondendo negli scenari di consumo quotidiano.
