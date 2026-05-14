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Cina, il 18 e 19 maggio la seconda riunione degli alti funzionari Apec 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In qualità di Paese ospitante dell’APEC 2026, la Cina terrà la Seconda riunione degli alti funzionari APEC a Shanghai dal 18 al 19 maggio, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda correlata, aggiungendo che durante la riunione i partecipanti passeranno in rassegna la cooperazione APEC svoltasi nella prima metà di quest’anno, raccoglieranno i primi risultati e porranno solide basi per tutti gli eventi e i risultati della riunione dei leader prevista nella seconda metà dell’anno.

Guo ha affermato che, prima della riunione degli alti funzionari, vari comitati e gruppi di lavoro terranno complessivamente quasi 40 riunioni dall’11 al 17 maggio, riguardanti ambiti quali commercio e investimenti, cooperazione economica e tecnologica, donne, telecomunicazioni e sicurezza alimentare.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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