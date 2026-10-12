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Cida compie 80 anni: giovani, merito e futuro al centro per dare una direzione al cambiamento

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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Cida-Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità celebra a Roma gli 80 anni dalla fondazione con una cerimonia all’Auditorium della Conciliazione alla presenza del Presidente della Repubblica. Nel corso dell’evento, è stata consegnata al Capo dello Stato la Carta della Dirigenza e delle Alte Professionalità: un documento che raccoglie cinque principi: libertà, centralità della persona, merito, fiducia e responsabilità verso il futuro. La Carta rappresenta un impegno condiviso dalle dieci Federazioni che compongono Cida e riuniscono dirigenti e alte professionalità di diversi ambiti.

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