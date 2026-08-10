Ciclista 28enne trovato morto nel Leccese, forse investito da un’auto pirata

(Adnkronos) – Si presentano particolarmente complesse, anche per l’assenza di sistemi di videosorveglianza direttamente utili alla ricostruzione del fatto, le indagini dei carabinieri sulla morte di Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni, di Ugento, in provincia di Lecce, ritrovato morto domenica in tarda serata dopo essere scomparso dalla mattina durante una escursione sulla strada tra Ugento e Racale.

Il corpo è stato rintracciato grazie alla localizzazione del telefono cellulare che ha consentito di circoscrivere ulteriormente l’area di interesse e indirizzare le ricerche. Dai primi rilievi effettuati sul posto viene presa in considerazione l’ipotesi che Congedi possa essere stato investito mentre percorreva la strada in direzione di Ugento, presumibilmente durante il tragitto di rientro verso casa dopo essersi trattenuto a Gallipoli. Il corpo, inoltre, non risultava immediatamente visibile dalla sede stradale, in quanto si trovava in un’area caratterizzata dalla presenza di erba particolarmente alta. Si sta verificando la successione temporale degli ultimi spostamenti della vittima e tutti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Particolarmente rilevanti saranno gli ulteriori accertamenti sulla bicicletta, una mountain bike risultata gravemente danneggiata, nonché sul punto e sulle modalità dell’impatto. Il corpo della vittima è stato rinvenuto a circa dieci metri dalla bicicletta.

Al momento del sopralluogo non sono stati rinvenuti frammenti o parti riconducibili con certezza a un’auto, né sono stati rilevati evidenti segni di frenata. Le attività proseguiranno con ulteriori verifiche e accertamenti, anche finalizzati all’eventuale individuazione di persone o veicoli che possano essere transitati nella zona in quel preciso arco temporale.

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