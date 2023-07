Ciampino, inaugurati il nuovo Comando Mobile della Polizia locale e il nuovo veicolo della Protezione Civile

Inaugurati mercoledì mattina, presso l’area adibita a mercato settimanale, il nuovo Comando Mobile della Polizia locale della Città di Ciampino e il nuovo veicolo ad uso del Gruppo comunale di Protezione Civile “Adolfo Aceti”.

Equipaggiato con diversi dispositivi idonei a renderlo un vero e proprio Ufficio Mobile, è dotato di drone per il controllo del territorio, laboratorio scientifico per gli accertamenti in materia di alcol e droga, collegamento da remoto all’importante impianto di videosorveglianza del Comando per la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, defibrillatore e tecnologia di ultima generazione. Il veicolo consentirà alla Polizia Locale di gestire al meglio e sul posto le attività quotidiane e al tempo stesso fungerà da presidio di prossimità per aiutare i cittadini ad accedere direttamente ad alcuni servizi con un presidio mobile sul territorio. Il Comando Mobile sarà infatti presente tutti i mercoledì mattina in via Madrid, intersezione con via Milano, proprio in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale.

Il nuovo veicolo in dotazione della Protezione Civile, invece, arricchirà il parco macchine del Gruppo comunale di Ciampino confermando il presidio fisso presso l’area mercatale il mercoledì mattina per lo svolgimento delle attività di prevenzione degli incendi.

“Il nuovo Comando Mobile della Polizia Locale – commenta la Sindaca Emanuela Colella – consentirà ai nostri agenti di usufruire di un mezzo tecnologicamente avanzato per svolgere al meglio le mansioni quotidiane garantendo la sicurezza nella nostra Città: un concentrato di tecnologia all’avanguardia a livello nazionale con soluzioni multitasking. Il Comando di Ciampino, motivo di orgoglio cittadino, è dotato di apparecchiature telematiche innovative per rispondere prontamente alle esigenze della nostra comunità. Non solo, abbiamo anche dotato il Gruppo di Protezione Civile di un ulteriore veicolo che consentirà di svolgere al meglio la loro importante attività antincendio e di soccorso. Il mercato settimanale, dove garantiamo un presidio costante di Polizia Locale e Protezione Civile, non conosce abusivismo e vede la presenza di oltre 200 operatori nella piena legalità. Ringrazio il Comandante Roberto Antonelli, gli agenti del Comando di Ciampino e i volontari della Protezione Civile per il prezioso ed immancabile impegno quotidiano a disposizione della nostra Città”.