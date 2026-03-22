Astrotarocchi 23 marzo 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Lunedi 23 Marzo 2026 di Cristina Olmi



♈ Ariete – arrivano brevi comunicazioni che sembrano essere portate da qualcuno d’interessante, o lo sara’ la sua proposta, prima di agire, pensate

♉ Toro – arriva la fortuna con un evento che apre la porta a qualcosa che credevate chiuso, ma non lo era e quindi si riaprono tante possibilita’, cercate di comprendere qual’e’ la migliore per voi

♊ Gemelli -curate la vostra tranquillita’ e la vostra serenita’ e fate sempre in modo che le scelte che fate, siano atte alla stabilita’ che avrete decisamente a breve, avete lavorato duro e il premio e’ la vostra meta piu’ ambita almeno per oggi

♋ Cancro – Periodo di grande intuizione e sensibilità. Il successo arriva attraverso la creatività e il riconoscimento dei propri meriti. Segui l’istinto, brillerai.

♌ Leone – È il momento di un taglio netto. Una situazione che trascinavi da tempo giunge a una conclusione improvvisa. Fa male, ma libera spazio per il nuovo.

♍ Vergine – Voglia di evadere o notizie che arrivano da lontano. È un transito che favorisce i viaggi, gli spostamenti e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti mentali.

♎ Bilancia – Una fase della tua vita si chiude definitivamente. Non temerla: è una trasformazione necessaria. Lascia andare ciò che è “morto” per permettere la rinascita.

♏ Scorpione -Settimana di prove e responsabilità. Ti senti carico di pesi, ma ricorda che questo sacrificio serve a temprare il tuo spirito. Abbi fede, il peggio passerà.

♐ Sagittario – Nuovi inizi, freschezza e spontaneità. Potrebbe nascere un progetto o una nuova amicizia. Guarda il mondo con occhi curiosi e senza pregiudizi.

♑ Capricorno – Ottime prospettive per le finanze e l’abbondanza. Il flusso energetico è positivo: gli affari girano e le risorse aumentano. Momento di grande fertilità.

♒ Acquario -I tuoi sogni sono protetti. C’è chiarezza mentale e speranza nel futuro. Le tue preghiere o i tuoi desideri più profondi iniziano a trovare una via per realizzarsi.

♓ Pesci – La soluzione è nelle tue mani. Arriva una risposta decisiva o una scoperta che apre porte precedentemente chiuse. Hai il potere di decidere il tuo destino.



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