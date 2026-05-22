Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Chiara Ferragni, la dedica al fidanzato José per il compleanno: “Bellissimo colombiano”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Buon compleanno bellissimo colombiano”. Così Chiara Ferragni ufficializza sui social la relazione con il nuovo fidanzato José Hernandez che ieri ha compiuto 36 anni.  

Nel video condiviso sui social dall’imprenditrice digitale, il fidanzato soffia e spegne le candeline usate sulla torta di compleanno. E a corredo la dedica, scritta in spagnolo con un cuoricino rosso accanto.  

L’influencer era stata paparazzata a Milano insieme a José Hernandez, che secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un manager colombiano ma residente da diversi anni in Italia. Nelle foto i due erano stati pizzicati mano nella mano, e con loro c’era la madre di Ferragni, Marina Di Guardo. I due si sarebbero conosciuti nel 2025 durante un viaggio di Ferragni in Colombia a Natale. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Blinken da Erdogan in Turchia: da Gaza agli F-16 i temi sul tavolo

6 Gennaio 2024

Nucleare: Pichetto “Nel 2025 Parlamento avrà elementi per decidere”

14 Ottobre 2024

Crosetto “Chi dice basta armi lascia che l’Ucraina soccomba”

14 Luglio 2024

Roma, detenuta di Rebibbia getta i figli dalle scale: morto il neonato, l’altro grave

19 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno