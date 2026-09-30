Chi l’ha visto?, stasera 30 settembre: il caso di Gessica Disertore

(Adnkronos) – ‘Chi l’ha visto?’ torna stasera, mercoledì 30 settembre, alle 21.15 su Rai3 con la conduzione di Raffaella Griggi. Al centro il caso Gessica Disertore. La giovane che lavorava come chef su una nave da crociera ed era felicissima di questa esperienza: una mattina viene trovata morta nella sua cabina e il caso viene trattato come un suicidio. Per i familiari è impossibile, si oppongono alla richiesta di archiviazione e il giudice ordina nuove indagini.

E poi, giovanissimi e fragili: il caso di Andrea Prospero, lo studente che si è tolto la vita chattando con un amico “virtuale” che lo incoraggiava ad andare fino in fondo, a prendere le pasticche per mettere fine ai problemi. Questo amico virtuale, coetaneo di Andrea, è ora a processo con l’accusa di istigazione al suicidio e omissione di soccorso. “Non sapevo nulla di questo mondo parallelo di mio figlio” dice il padre di Andrea che sarà in studio in diretta.

Infine il caso di Agata Scuto, la ragazza scomparsa da Palermo nel 2012: il suo corpo non è mai stato trovato, ma Rosario Palermo, il compagno della madre, è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di avere ucciso la ragazza e di averne occultato il corpo. Ora la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza: tutti i particolari e le novità con Raffaella Griggi e l’inviato storico Francesco Paolo Del Re che ha seguito la vicenda da quando una telefonata di un vicino di casa al programma fa scoppiare il caso.

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)