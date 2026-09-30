Kyrgios: “Sinner sarà considerato uno dei Goat del tennis”

(Adnkronos) – “Sinner? Con il tempo sarà considerato uno dei Goat del tennis”. Parola (strano, ma vero) di Nick Kyrgios. “Jannik è uno dei migliori colpitori che ci siano mai stati in questo sport. Da fondocampo, è una macchina. È in grado di passare dalla difesa all’attacco con qualsiasi colpo. Il tennista australiano, uno dei maggiori ‘oppositori’ e critici del fuoriclasse azzurro sul caso Clostebol, ha parlato così in un Q&A su Instagram, lodando il gioco e le caratteristiche del numero uno del ranking Atp.



Kyrgios ha aggiunto: “L’unica debolezza reale era il suo servizio che non gli permetteva di ottenere abbastanza punti gratuiti, ora ha migliorato anche quello ed è uno dei migliori battitori del circuito, è veramente difficile da attaccare. Le volée non erano naturali come alcuni top player, ma ha lavorato bene sulla transizione verso la rete e si muove bene anche in avanti. Si muove benissimo per essere così alto”.

È arrivata così una lode insolita e inaspettata per Jannik. Tutto dopo il ritorno in scena dell’australiano, in seguito alla squalifica per assunzione di cocaina. Una sanzione inflitta dall’International Tennis Integrity Agency in seguito alla positività a un controllo nel torneo Atp 250 di Maiorca.

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