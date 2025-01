Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? La rivelazione dell’esperto

Il pubblico di Uomini e Donne si chiede chi sarà il prossimo tronista: l’esperto di gossip rivela la sua identità.

Uomini e Donne sta tornando. Al termine delle feste natalizie è possibile che le troniste sopravvissute vengano chiamate a scegliere tra i corteggiatori rimasti. Martina sembra profondamente coinvolta da Ciro e Gianmarco, mentre Francesca appare per il momento ancora in alto mare. Durante il periodo di stop le riprese delle registrazioni non si sono fermate: entrambe sono uscite con tutti i rivali, in modo da trascorrere più tempo possibile con loro.

Esterne tranquille per Francesca, mentre Martina si è lasciata andare sia con Ciro e che con Gianmarco. Maria De Filippi ha poi chiesto ai due fanciulli di fare un gioco: rivelare a Martina qualcosa che fino a questo momento si sono tenuti per loro (probabilmente è stata avvisata preventivamente dalla redazione). Il corteggiatore partenopeo ha confermato di essersi innamorato, mentre Gianmarco ha spiegato che – secondo lui – sia impossibile perdere testa e cuore completamente in un contesto simile.

Gianni Sperti è intervenuto, quale paladino del format, per sottolineare come in passato ci siano stati dei partecipanti che si sono effettivamente innamorati del tronista o della tronista. La discussione si è poi conclusa. Dalle anticipazioni non è emersa la reazione di Martina alle rivelazioni dei suoi corteggiatori, ma l’esperto di gossip – Lorenzo Pugnaloni – ha ipotizzato che la scelta si organizzerà dopo l’Epifania. Chi sarà quindi il nuovo o la nuova tronista?

Uomini e Donne, il Trono Classico accoglierà presto una new entry

Non è stata certo un’annata fortunata per il Trono Classico, in quanto l’unica che sembra realmente coinvolta nel suo percorso è nientedimeno che Martina. La stessa che dovette combattere contro lo scetticismo di coloro che non credevano alla sua autenticità. Gli altri sono crollati uno dopo l’altro: Alessio ha violato il regolamento, frequentando dei locali insieme a Mario Cusitore, mentre Michele ha contattato illecitamente le sue corteggiatrici su Instagram tramite degli account fake.

In tutto questo, la redazione di Uomini e Donne si sta preparando per accogliere il nuovo tronista o la nuova tronista. Si è diffusa l’indiscrezione secondo cui sarà Cristina Tenuta ad accomodarsi sulla tanto agognata seduta del Trono Classico. Tuttavia, Lorenzo Pugnaloni – esperto di gossip e talk show – sembra di altro avviso. Ha confermato che nessuno ha parlato di new entry durante la registrazione, ma ha avanzato un’ipotesi.

Secondo Pugnaloni il prossimo tronista sarà un uomo, questo per sopperire all’assenza di un collega, segnata dal comportamento di Alessio e Michele.