Che fine ha fatto Mario Cusitore, assente in studio a Uomini e Donne: la decisione del cavaliere definitiva

Mario Cusitore assente in studio a Uomini e Donne, nella puntata iniziata lunedì 18 novembre e proseguita martedì 19, il cavaliere non c’è.

L’assenza di Mario Cusitore a Uomini e Donne ha spiazzato non poco i telespettatori, il cavaliere non era presente in studio nella puntata andata in onda lunedì 18 novembre, che è poi proseguita con il trono classico questo martedì 19. La sua assenza è stata impossibile non notarla, perché nel battibecco tra Morena e Vincenzo è venuto fuori il suo nome e Gianni Sperti ha chiarito come non fosse corretto tirarlo in ballo visto che non era presente.

Ma perché Mario Cusitore non è presente a Uomini e Donne? Dopo non averlo in visto è arrivata un’indiscrezione che spiazza e che riguarda la decisione del cavaliere. Era ormai da qualche puntata che lo vedevamo pensieroso e silenzioso e adesso è arrivata l’ultima voce su di lui.

Perché Mario Cusitore è assente a Uomini e Donne? Cosa ha deciso il cavaliere

Mentre sull’assenza di Mario Cusitore a Uomini e Donne si stanno diffondendo diverse voci, le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul daiting show sono tornate a parlare anche di lui. Negli ultimi tempi abbiamo visto il cavaliere “in panchina”, parlare solo se fosse interpellato. Del resto ha chiuso la conoscenza con Margherita e Morena e dunque non ci sarebbe stato nemmeno tanto di cui discutere.

Ma adesso il nuovo gesto del cavaliere potrebbe essere per molti la conferma che qualcosa nel suo percorso del trono over non starebbe andando come dovrebbe, o meglio Mario potrebbe aver perso la voglia di trovare qualcuno all’interno del programma. Prima c’era stato un messaggio che sembrava indirizzato a Ida Platano, poi l’assenza e adesso è arrivata la decisione drastica di Cusitore.

Secondo Pugnaloni, nella registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre, sarebbero scese ben tre dame per lui e non ne ha tenuta nessuna. L’esperto del programma non ha specificato i motivi che hanno spinto il cavaliere a rimandare a casa le tre donne, ma il fatto che non abbia voluto conoscere nessuno – alla luce dei suoi ultimi comportamenti – potrebbe far pensare che qualcosa dall’inizio del programma sia cambiato.

All’inizio sembrava intenzionato a conoscere le dame, poi lui stesso ha detto più volte di voler andare via. Che stia pensando ad altro e il fatto di non aver accettato le dame celi l’idea di lasciare il programma? Difficile dirlo, sicuramente vederlo così taciturno e scocciato sta insospettendo i telespettatori. Solo il tempo ci dirà cosa ha deciso di fare il cavaliere napoletano.