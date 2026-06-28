Changan amplia la gamma in Italia con la Deepal S05 Ultra Hybrid

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Changan amplia la propria offerta sul mercato italiano con il lancio della nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, versione plug-in hybrid del C-Suv intelligente e dinamico del marchio. Il modello introduce anche la nuova tecnologia Ultra-Hybrid di Changan, sviluppata per combinare una guida urbana a basse emissioni con la possibilità di affrontare viaggi di lunga percorrenza.

La nuova Changan Deepal S05 Ultra Hybrid abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW, pari a 234 CV, a un motore benzina quattro cilindri da 1,5 litri e 63 kW, pari a 86 CV. La potenza complessiva massima raggiunge i 190 kW, equivalenti a 258 CV. Il sistema consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 chilometri e un’autonomia complessiva di 1.060 chilometri.

In Italia, la gamma della Changan Deepal S05 Ultra Hybrid si articola in due versioni, Pro e Max. Entrambe offrono di serie 17 sistemi avanzati di assistenza alla guida, con guida assistita di livello 2, oltre a una dotazione completa dedicata a sicurezza, comfort e connettività. La versione Pro include, tra gli altri contenuti, luci diurne a Led, fari automatici a Led, touchscreen da 15,4 pollici, aggiornamenti Over-the-Air, Android Auto, Apple CarPlay, navigazione online e comando vocale.

La versione Max aggiunge contenuti pensati per un maggiore comfort, come le maniglie a scomparsa ad azionamento elettrico, indicatore di ricarica esterno, parabrezza riscaldato, portellone posteriore elettrico, volante riscaldato e sedili anteriori riscaldati oltre ad una illuminazione ambientale dinamica a 64 colori e ricarica wireless per smartphone da 50 watt.

I prezzi di listino partono da 33.990 euro per la Deepal S05 Ultra Hybrid Pro e da 37.990 euro per la versione Max, Iva inclusa

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