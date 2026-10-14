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Champions League, oggi Roma-Real Madrid – Diretta
(Adnkronos) – Big match per la Roma in Champions League. Oggi, mercoledì 14 ottobre, i giallorossi ospitano il Real Madrid allo stadio Olimpico nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como nell’ultimo turno di Serie A, mentre il Real Madrid, che riporta all’Olimpico il grande ex José Mourinho, ha battuto il casa per 1-0 il Villarreal in Liga.
Nella terza giornata di Champions League la Roma ospiterà martedì 20 ottobre lo Slovan Bratislava, mentre il Real Madrid il giorno successivo affronterà al Bernabeu il Lipsia.
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