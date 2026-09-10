Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Champions League, oggi Fenerbahce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma esordisce in Champions League. Oggi, giovedì 10 settembre, i giallorossi volano a Istanbul per sfidare il Fenerbahce – in diretta tv e streaming – nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Gasperini arriva al match dalla vittoria in rimonta contro l’Atalanta, battuta 2-1 nel finale con conseguente primo posto in classifica a quota 9. I turchi invece, che non potranno contare sullo squalificato Guendouzi, sono stati battuti dal Besiktas nel derby di Istanbul dell’ultima giornata di campionato. 

 

La sfida tra Fenerbahce e Roma è in programma oggi, giovedì 20 settembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké. Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Asensio, Akturcoglu; Muriqi. All. Kartal 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini 

 

Fenerbahce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo, Ditonellapiaga con TonyPitony vince serata cover. Morandi a sorpresa sul palco per duettare con il figlio. Premio alla carriera a Caterina Caselli

28 Febbraio 2026
Streptococco

Streptococco, istruzioni per l’uso. Quanto è pericoloso e come diagnosticarlo correttamente

9 Maggio 2024

Roma, i Lunedi dell’Off Off Theatre

23 Ottobre 2018

Torvaianica, brutale aggressione a una commessa: carabinieri identificano i presunti responsabili

4 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno