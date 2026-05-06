Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg – in diretta tv e streaming – otto giorni dopo la partita dell’anno di scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d’andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d’Europa in carica, firmato dalle doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé e dal gol di Joao Neves (reti di Kane, Olise, Upamecano e Luis Diaz per i tedeschi). 

 

La vincente della sfida sfiderà in finale l’Arsenal, che ha eliminato l’Atletico Madrid. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

“Duplice omicidio se vittima è incinta”, approvata in Lombardia mozione Lega

14 Novembre 2023

La Russa “Non sono complottista, centrodestra non è accerchiato”

19 Settembre 2024

Tredicesima 2023, il 91% andrà in pagamenti e bollette: l’indagine

30 Novembre 2023

Digitale, Manghi (Cisco Italia): “IoT, AI, quantum computing e cybersecurity trend imperdibili”

1 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno