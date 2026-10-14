Champions League, gol e sostituzione per Diao: cosa è successo

(Adnkronos) – Il Como sblocca il match di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord dopo 18 minuti grazie a Diao ma la gioia dura poco e si trasforma subito in preoccupazione. Già durante l’esultanza, l’attaccante sembrava accusare qualche problema fisico. Cinque minuti più tardi, al 23’, il giocatore richiama l’attenzione della panchina, facendo intuire che qualcosa non va, poi si stende sul terreno di gioco. La sostituzione diventa inevitabile: Diao è costretto a lasciare il campo. Ora resta da capire l’entità del problema fisico, presumibilmente di natura muscolare e se Diao riuscirà ad essere a disposizione nei prossimi match dei lariani.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)