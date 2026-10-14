Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Champions League, gol e sostituzione per Diao: cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Como sblocca il match di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord dopo 18 minuti grazie a Diao ma la gioia dura poco e si trasforma subito in preoccupazione. Già durante l’esultanza, l’attaccante sembrava accusare qualche problema fisico. Cinque minuti più tardi, al 23’, il giocatore richiama l’attenzione della panchina, facendo intuire che qualcosa non va, poi si stende sul terreno di gioco. La sostituzione diventa inevitabile: Diao è costretto a lasciare il campo. Ora resta da capire l’entità del problema fisico, presumibilmente di natura muscolare e se Diao riuscirà ad essere a disposizione nei prossimi match dei lariani.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Malattie rare, Galliccia (Aifa): “Affiancare ricerca e assistenza, garantire accesso precoce ai farmaci”

1 Ottobre 2026

Internazionali, Cobolli eliminato e deluso: “Mi rode il c**o”

11 Maggio 2026

Bullismo, Barachini: “Social possono essere violenti, aiutare i ragazzi a conoscerli e usarli in serenità”

21 Maggio 2026

Manovra, scostamento da 28 miliardi. Giorgetti: “Serve un approccio più prudente”

2 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno