Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli alle
frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina
dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato
comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e
agli omologhi ministri dell’Unione. Lo rende noto il Viminale,
secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le
verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza
delle frontiere, riunitosi in mattinata. “Permangono infatti
elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un
possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni
terroristiche”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, condannato all’ergastolo fondatore di Evergrande

20 Agosto 2026

Ceccon: “Basta con i 200 dorso, piuttosto vado a zappare i campi di pomodori”

11 Agosto 2026

“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati

12 Aprile 2026

Iran, Trump “Guerra finirà a breve, non abbiamo bisogno di aiuto della Cina”

12 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno