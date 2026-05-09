Caso Garlasco, l’intercettazione di mamma Sempio: “Qui ci sono più testimoni che abitanti…”

(Adnkronos) – “A Garlasco ci son più testimoni che abitanti”. Questa la battuta di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, intercettata in auto con il marito Giuseppe. E’ il il 22 ottobre 2025 e i due parlano della notizia di un ipotetico supertestimone che avrebbe chiarito agli inquirenti la natura del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. I due, sembrano scherzare sulle fake news che ruotano intorno al delitto di Garlasco.

“Il super testimone che dice che lo scontrino, incomprensibile (ride), l’Andrea, va che son coglioni forti”…e aggiunge “Glie’ ha dato lui? (ride), non so! Chi è che glie ha dato? Cioè, la domanda da fargli è quella li…va beh…perché comunque lo scontrino lo hai fatto tul (sospiro) secondo lui, ha detto che non lo hai fatto tu, non l’ha fatto il figlio non l’ho fatto io, e va beh! Lo avrà fatto lui! Quello li! Ma robe da matti… che manica di diabolici… lo scontrino… l’ha documentato! Va bene! Fammi vedere! Ma pazzesco! Un familiare! Testimoni! Escono testimoni come…”. E la madre del 38enne esclama: “A Garlasco ci son più testimoni che abitanti”.

Sempre intercettata in auto, la donna sembra avere sensi di colpa per quel tagliando: “E’ colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino…gli ho rovinato la vita all’Andrea”. Nonostanti gli svariati tentativi di arrivare alla verità, le conclusioni dei carabinieri non raggiungono la certezza. Lo scontrino in sé “non può avere alcun valore positivo o negativo. Nel racconto dei Sempio, serve ad alimentare una narrazione a sé favorevole, ma in realtà nulla può aggiungere a sostegno della propria versione perché è impossibile riscontrare con certezza che sia stato proprio lui a produrlo andando a Vigevano quella tragica mattina” del 13 agosto 2007.

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