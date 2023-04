Casa Windsor in difficoltà

Molti avevano previsto le difficoltà di casa Windsor dopo la memorabile cerimonia per la morte di Elisabetta II. A preoccupare erano il carattere introverso del nuovo re e i contrasti tra i principi William e Harry, figli di Carlo III e di Lady Diana Spencer.

In effetti Carlo ha subito contestazioni in pubblico, fatto mai accaduto alla madre. Come se non bastasse, William e Harry sono sempre più ai ferri corti, e un nuovo episodio ha acuito la tensione.

L’ex comandante dell’esercito britannico ha infatti rivelato che, nel 2001, Elisabetta voleva che entrambi i nipoti andassero a combattere in Afghanistan.

In realtà toccò solo a Harry per due volte, nel 2007 e nel 2012. Al primogenito William questo fu risparmiato poiché, essendo il più diretto erede al trono dopo il padre, si ritenne che la sua presenza sul campo di battaglia fosse troppo rischiosa per Casa Windsor.

Nulla di eccezionale, in effetti. Le monarchie, costituzionali o meno, sono poco democratiche, e le regole di successione al trono assai rigide. Non sembra rendersene conto Harry, che polemizza sulla questione nel suo libro autobiografico Spare (Il minore).

Ma ci sono molti precedenti. Quando nel 1982 scoppiò la guerra delle Falkland tra Argentina e Regno Unito, a combattere andò il secondogenito di Elisabetta, il principe Andrea. Al primogenito e futuro re Carlo ciò fu impedito per gli stessi motivi dianzi citati: l’eventuale morte in battaglia dell’erede al trono causa problemi enormi alla dinastia.

Pertanto la polemica non sembra fondata, anche se Harry la prosegue con l’appoggio della moglie americana Meghan Markle. E’ come se il secondogenito di Carlo e Lady D. intendesse contestare le regole in vigore da secoli, insistendo sull’uguaglianza tra lui e il fratello maggiore.

Ora pare abbia chiesto addirittura 11 milioni di euro per presenziare alla cerimonia di incoronazione del padre, che si terrà il 6 maggio nell’abbazia di Westminster. Ricevendo un ovvio rifiuto da parte di Carlo.

La monarchia, con Elisabetta, aveva assunto un crescente ruolo di equilibrio. I tormenti della casata indicano che, forse, in futuro non sarà più così, proprio in un momento assai difficile per il Paese a causa della Brexit e dei continui scioperi che stanno causando gravi danni alla sua economia.