Casa di Comunità di Anzio, Volpi: “Basta tagli della sinistra, con Rocca investimenti e nuove assunzioni”

«L’inaugurazione della Casa di Comunità di Anzio rappresenta un segnale concreto del cambio di passo impresso alla sanità del Lazio dalla Giunta guidata dal Presidente Francesco Rocca. Stiamo costruendo una rete sanitaria più vicina ai cittadini, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, personale sanitario e servizi territoriali, per garantire un’assistenza più efficiente e capillare.

Rocca è un Presidente presente, che visita costantemente ospedali e strutture sanitarie, ascolta gli operatori e affronta i problemi sul campo. È un modo di amministrare profondamente diverso da quello della sinistra che ha governato la Regione negli anni passati.

Grazie alla certificazione da parte della Corte dei Conti che ha confermato il ritorno in attivo del bilancio della Regione Lazio, anche ad Anzio è stato possibile tornare ad assumere personale medico e infermieristico, a indire concorsi per le varie specializzazioni e ad investire sui macchinari e per ridurre le liste di attesa. Dati questi che presenteremo a settembre ad Anzio per confermare il lavoro del centro destra regionale e per smentire la narrazione del partito di Elly Schlein.

Con il Partito Democratico di Zingaretti il Lazio ha conosciuto la stagione dei tagli, delle chiusure e del progressivo indebolimento della sanità pubblica. Oggi, invece, stiamo invertendo quella rotta: apriamo servizi, investiamo nella medicina territoriale e restituiamo ai cittadini una sanità più moderna, accessibile e vicina alle loro esigenze.

La Casa di Comunità di Anzio è un altro impegno mantenuto. Continueremo a lavorare con determinazione affinché il diritto alla salute sia garantito attraverso fatti concreti e non promesse.»

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi.