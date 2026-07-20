Astrotarocchi 21 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 21 luglio 2026

Ariete la fortuna sta bussando direttamente alla porta del vostro cuore e delle vostre case! Che si tratti di un chiarimento che porta la pace in famiglia, di una bella novità per la casa o semplicemente di una sensazione di profonda serenità e protezione, questo è il momento di godervi la serenità ritrovata.

Toro lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi al nuovo con la gioia, la fiducia e l’entusiasmo di un bambino! Un viaggio, un nuovo percorso o un’opportunità inattesa vi sta chiamando: salite a bordo, spiegante le vele e lasciatevi guidare dalla curiosità e dalla meraviglia!

Gemelli Non abbiate paura di dire basta a ciò che non funziona più. Voltare pagina vi permetterà di ritrovare la spensieratezza, di riallacciare vecchie amicizie o di fare nuovi, splendidi incontri che vi faranno sentire di nuovo valorizzate, ammirate e al centro della scena!

Cancro La strada da scegliere è quella che vi dà stabilità, rispetto e indipendenza! Non abbiate paura di imboccare un percorso nuovo o più impegnativo: avete tutta la forza, la fermezza e la saggezza necessarie per affrontare qualsiasi ostacolo e proteggere i vostri interessi.

Leone Siete in piena accelerazione! Avete tagliato i traguardi del passato e ora le vostre idee viaggiano verso nuovi e ambiziosi orizzonti. Nessun ostacolo può fermarvi: prendete in mano le redini del vostro destino e andate avanti con totale sicurezza!

Vergine Una giornata all’insegna della massima stabilità e della serenità ritrovata. I vostri sforzi e la vostra costanza vi ripagano con conferme economiche e un bellissimo clima di armonia e festeggiamento in famiglia o con le persone care.

Bilancia Svolta improvvisa e tanta lucidità mentale! Un blocco si scioglie all’improvviso grazie a una notizia, un’intuizione o una decisione lampo. Sgomberate il campo dalle indecisioni: la fortuna vi assiste, cogliete l’attimo!

Scorpione I dubbi e le malinconie si sciolgono come neve al sole per lasciare spazio a un’emozione bellissima. Il vostro cuore ritrova la pace, la protezione e la dolcezza dell’ambiente domestico. Un piccolo miracolo emotivo in arrivo!

Sagittario Successo, visibilità e grande riconoscimento! Il vostro talento e il vostro impegno vengono notati e applauditi da tutti. È una giornata ideale per collaborare, mostrare le vostre capacità e mietere grandi soddisfazioni professionali o personali.

Capricorno È il momento di uscire dal vostro guscio! Avete riflettuto a lungo e ora la vostra saggezza interiore è pronta per essere condivisa con il mondo. Apritevi alle relazioni, agli incontri e alla vita sociale: farete un’ottima impressione.

Acquario Rinascita totale! Tagliate i rami secchi senza rimpianti e lasciate andare ciò che non vi serve più. Siete pronte a ricominciare da capo con una creatività travolgente, nuove energie e tutti gli strumenti per riuscire alla grande!

Pesci Generosità, speranza e sogni che si concretizzano! Un aiuto inaspettato o un riequilibrio economico vi regalano una bellissima sensazione di sollievo e protezione. L’universo vi sta ascoltando e vi ricompensa con giustizia.