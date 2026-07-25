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Casa Bianca usa ‘Firework’ in un video su attacchi militari, Katy Perry: “Mia musica non celebra guerra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Katy Perry ha attaccato duramente la Casa Bianca dopo che il suo singolo ‘Firework’ è stato utilizzato come colonna sonora di un video condiviso su TikTok che raffigura attacchi militari.  

“Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere ‘Firework’ utilizzata sul profilo TikTok ‘WhiteHouse’ come colonna sonora per immagini di attacchi militari”, ha esordito la cantante statunitense sul suo profilo X.  

Perry ha preso le distanze dal video, spiegando di non aver mai autorizzato l’utilizzo del brano: “Non mi è stato chiesto e assolutamente non lo approvo”. 

 

 

La cantante ha poi ricordato il significato della hit del 2010 e il motivo che l’ha ispirata: “Un inno di speranza, guarigione e forza interiore per le persone che attraversano i loro momenti personali più bui. Vedere un messaggio di autostima e incoraggiamento trasformato in colonna sonora di distruzione e violenza è una completa violazione di tutto ciò che rappresenta la mia canzone. La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra”, ha aggiunto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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