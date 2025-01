Carta igienica, sai davvero dove gettarla dopo averla utilizzata? Il 90% delle persone sbaglia

Dove va gettata la carta igienica dopo averla utilizzata? In molti se lo chiedono e la maggior parte delle persone sbaglia.

La carta igienica è un prodotto indispensabile. Senza di essa, infatti, non potremmo pulirci dopo essere andati in bagno e la nostra igiene intima ne risentirebbe. La sua composizione è diversa dalle altre tipologie di carta e solitamente viene gettata nel water in seguito all’utilizzo. Siamo sicuri che questa sia l’opzione migliore?

Sono in molti a domandarsi in che modo eliminare la carta igienica dopo averla usata. C’è chi la getta direttamente nel water per poi tirare la sciacquone e chi, invece, preferisce buttarla nel cestino della spazzatura. Quest’ultima soluzione molto spesso viene adottata nei locali e in diversi Paesi, in cui è altamente sconsigliato gettare la carta igienica nel water.

Solitamente ciò avviene nelle località in cui sono presenti condutture fognarie datate, poco efficienti e delicate che rischiano di ostruirsi con facilità e provocare ristagni. In alcuni casi il motivo può essere dato da uno scarso trattamento delle acque reflue: se i rifiuti vengono scaricati nei fiumi o negli oceani, la carta igienica potrebbe aumentare l’inquinamento. Talvolta, invece, l’usanza di buttare il prodotto nel cestino può essere legata a norme culturali.

Dove gettare la carta igienica usata? La risposta non è scontata

Per capire quale sia il modo migliore per liberarsi della carta igienica dopo averla utilizzata può essere d’aiuto ragionare sulla sua composizione. Avremo notato tutti che, a contatto con l’acqua, tende a rompersi molto velocemente. Ciò accade perché le fibre vegetali da cui è costituita si dissolvono diventando particelle minuscole.

In questo modo la carta igienica si disintegra con rapidità, evitando che le tubature vengano ostruite – a patto che le condutture fognarie siano in buone condizioni. La composizione del prodotto quindi lo rende molto più ecologico di altri materiali, che vengono eliminati con minore facilità.

Di conseguenza possiamo dire che gettare la carta igienica nello scarico del water non è un errore. Anzi, è una soluzione veloce e pratica che ci permette di liberarci subito del prodotto dopo averlo utilizzato per pulirci. Inoltre, così si evitano i cattivi odori che potrebbero diffondersi in bagno qualora la carta igienica usata dovesse essere buttata nel cestino.

Per chi, ad ogni modo, preferisce quest’ultima opzione si consiglia di chiudere con attenzione i contenitori dopo essere andati in bagno. La spazzatura, inoltre, deve essere smaltita con regolarità: altrimenti si rischia solamente di creare un ambiente poco salubre, pericolo per la nostra stessa salute.