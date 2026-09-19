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Caro carburanti, benzina arriva a 2,153 euro al litro. Gasolio a 2,330

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Prezzi di benzina e diesel ancora in salita in Italia oggi, sabato 19 settembre. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,153 euro a litro per la benzina e 2,330 euro a litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,244 euro al litro per la benzina e 2,405 euro per il gasolio. 

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