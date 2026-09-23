Carburanti, Salvini: “Il costo non calerà a breve, quindi o ti rassegni o ti attrezzi”

(Adnkronos) – ”E’ chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell’energia, né quello per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi, o ti rassegni o ti attrezzi…”. Così il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini parlando di caro carburante alla festa del Tempo a Palazzo Wedekind.

“I prezzi dei carburanti non dipendono dal Governo, dipende da come va il prezzo del Brent e dipende da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina. Quindi gli interventi che all’inizio possono sembrare significativi, poi sembrano quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo” la questione, “all’inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passi aumentino i Paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l’Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Ne abbiamo discusso la settimana scorsa a Dublino, l’ho detto in Aula, e abbiamo calendarizzato la discussione formale all’Ecofin di inizio ottobre. Spero che anche il resto d’Europa si svegli sotto questo aspetto”, ha intanto affermato oggi sul tema il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo alla Camera alle domande dei giornalisti.

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