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Mondiali 2026, oggi Olanda-Giappone – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per l’Olanda. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale orange affronta il Giappone – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo F, completato da Svezia e Tunisia, della rassegna iridata che si svolge in Stati Uniti, Messico e Canada, e che ha già regalato gol ed emozioni, con qualche sorpresa, nelle sue prime partite. 

 

Nella notte italiana: all’1 Costa d’Avorio-Ecuador, alle 4 Svezia-Tunisia. 

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