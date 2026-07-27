CARBURANTI, FOLGORI (FEOLI): SUBITO TAGLIO ALLE ACCISE PER EVITARE STANGATA SULLE VACANZE DEGLI ITALIANI

“Le vacanze di milioni di italiani rischiando di essere rovinate dalla nuova impennata del prezzo dei carburanti. Non solo moltissime persone hanno dovuto accantonare l’idea di recarsi in mete esotiche a causa del caro-carburanti che ha fatto lievitare il costo dei biglietti aerei. Ma molti italiani, che hanno scelto di non prendere aerei e restare nel nostro Paese, devono fare i conti con i rincari dei traghetti e, soprattutto, del costo di diesel e benzina, ormai abbondantemente sopra i due euro al litro e con prezzi esorbitanti in autostrada. Molti nostri connazionali stanno tagliando il periodo di ferie, anche a causa della speculazione sui prezzi che si sta abbattendo praticamente su ogni spesa accessoria legata alle vacanze. Come Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata, chiediamo al governo un nuovo deciso taglio alle accise che porti il prezzo di diesel e benzina stabilmente sotto i due euro al litro per un periodo significativo di tempo. Questo non solo salverebbe le vacanze di milioni di italiani evitando una vera e propria stangata, ma darebbe ossigeno anche a migliaia di imprese di trasporto e della logistica che stanno facendo i salti mortali per non ritoccare le tariffe evitando che a pagare il prezzo del rincaro dei carburanti siano sempre e solo i consumatori, cioè le famiglie italiane”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di FEOLI (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).