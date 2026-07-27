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Attentato a Ranucci, Meloni a Schlein: “Allusioni al governo, chieda scusa”. La replica: “Mai parlato di mandanti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
La presidente del consiglio Giorgia Meloni torna sul caso dell’attentato compiuto contro Sigfrido Ranucci e si rivolge a Elly Schlein: la segretaria del Pd, dice la premier, ha fatto “allusioni e insinuazioni”, gettando “ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale”.  

“18 ottobre 2025. Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: ‘Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo’ – scrive la premier su X -. 27 luglio 2026. In una trasmissione televisiva, la stessa Elly Schlein sostiene: ‘Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti’. Secondo la premier, “per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale”. Ora che “è emerso ciò che era chiaro, cioè che il governo non c’entrava assolutamente nulla”, Meloni accusa la segretaria PD di “rinnegare le proprie parole”. 

“Le parole hanno un peso. Anche le allusioni. E chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa”, conclude la premier su X. 

 

“Io non ho mai fatto nessun collegamento tra il governo e i mandanti” ha detto Elly Schlein a ‘L’Aria che Tira’ su La7, intervenendo sul caso Ranucci. La segretaria Pd ha spiegato di essersi riferita “a una cosa diversa”, cioè alla necessità di “difendere la libertà di stampa in tutti i Paesi”. Schlein ha ricordato che in quei giorni “nell’America di Trump abbiamo visto giornalisti uscire in fila dal Pentagono”, sostenendo che il suo riferimento era esclusivamente internazionale. “Ma la destra continuerà sempre a strumentalizzare quello che diciamo per coprire i propri fallimenti”, conclude la segretaria Dem. 

 

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