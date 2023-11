Carburanti, Borchia: “No pregiudizi, puntare su neutralità tecnologica”

(Adnkronos) –

Puntare al rispetto del principio di neutralità tecnologica, ritagliando un ruolo nella transizione del settore dei trasporti ai combustibili alternativi. Questa la posizione espressa da Paolo Borchia, Commissione Industria, Ricerca, Energia (Itre) – Parlamento Ue, nel suo intervento alla Lpg Week, il principale evento mondiale sul Gpl organizzato ogni anno dalla World Lpg Association e dalla Liquid Gas Europe, ospitato quest’anno nel Nuovo Centro Congressi di Roma, la Nuvola, fino al 17 novembre. "Penso che ormai sia chiaro che questa sostenibilità ambientale, economica e sociale sia una sostenibilità che sta palesemente mancando negli ultimi due elementi", osserva con riferimento all'impostazione finora applicata alla transizione ecologica in sede Ue. "A livello di forze politiche di centro-destra, abbiamo sempre cercato di sdoganare i concetti legati alla neutralità tecnologica e di definire un ruolo per i combustibili alternativi. Ma, dossier per dossier, ci sono grosse difficoltà nel far sì che tutte le tecnologie alternative siano tenute in considerazione", spiega. L'obiettivo è mettere a disposizione del mondo industriale e del mercato "una pluralità di tecnologie" perché "riteniamo che, senza pregiudizi ideologici, vadano tenute aperte le porte su diverse soluzioni". —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

