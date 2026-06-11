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Caos stabilimenti a Ostia, la parodia social e il rimedio home-made che salva l’estate

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
La stagione balneare a Ostia ha preso il via ma il caso stabilimenti tiene banco. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate, ma il dubbio rimane ancora per tanti altri lidi storici. E se la situazione fa discutere, sui social c’è chi ha deciso di riderci su. Tra questi, il content creator Stirlo, al secolo Fabio Stirlani, che insieme alla compagna Francesca Buttarazzi ha realizzato una parodia sul destino della loro estate romana.  

 

 

Nel filmato, che ha totalizzato oltre 140 mila visualizzazioni, Stirlo propone alla compagna, con il solito inconfondibile accento romano, una classica giornata a Ostia e comincia ad elencare alcuni degli stabilimenti simbolo del lungomare: Venezia, Arcobaleno, Kursaal, Vittoria. Ma ogni tentativo si scontra con la stessa risposta: “Hanno sbaraccato tutto”, urla Buttarazzi.  

Dopo aver capito la situazione balneare del momento, la soluzione per la coppia è solo una: allestire uno stabilimento nella propria cucina. Bacinelle piene d’acqua, costumi indossati e posto in prima fila sul divano. A mali estremi? Estremi rimedi…  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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