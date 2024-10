“Canzone nuova” è il nuovo singolo dei Roundeep

Mulé e Ronzulli celebrano la "modernità" di Matteotti a New York NEW YORK (ITALPRESS) - All'Istituto Italiano di Cultura di New York è stata inaugurata la mostra dedicata a Giacomo Matteotti. All' inaugurazione, in rappresentanza della Camera dei deputati, è intervenuto il Vicepresidente Giorgio Mulè e in rappresentanza del Senato la vicepresidente Licia Ronzulli. L'esposizione ripercorre la vita e l'impegno politico di Matteotti, con documenti ripresi […]

Anas al Festival dello Sport per la cultura della sicurezza stradale TRENTO (ITALPRESS) - La sicurezza stradale è stata protagonista al al Festival dello Sport che si è svolto a Trento. Anas ha partecipato per il terzo anno in qualità di brand partner. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono su gran parte delle strade statali di competenza Anas. “Quando sei […]

Diego Dalla Palma e il coraggio della bellezza MILANO (ITALPRESS) - "Ho conosciuto tanta di quella bruttezza nell'essere umano, e che mi ha condizionato, che ho cercato con molte difficoltà di trasformare tutto ciò in bellezza. Ho capito che tutto quello che non era bruttezza era ciò a cui mi potevo aggrappare per farlo diventare bellezza. A inizio carriera anch'io stavo attento alla […]

Roma, Fadlun "Memoria importante per costruire società inclusiva" ROMA (ITALPRESS) - "La vicinanza delle istituzioni è importante e decisiva. Il dono che il mio popolo, che tanto ha sofferto, fa alla società è il dono della memoria, su cui si può costruire una società che abbia tolleranza e sia portata all'inclusione. Abbiamo visto cosa hanno prodotto nella storia i germi dell'odio antisemita, questa […]