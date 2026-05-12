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Cannes 2026, giorno 1: sulla Croisette è tutto pronto per la cerimonia di premiazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Festival di Cannes. Giorno 1. Sulla Croisette tutto è pronto per la 79esima edizione, che animerà Cannes fino al 23 maggio con grandi star, come Scarlett Joahnsson, Adam Driver, Cate Blanchett, debutti alla regia attesi, come quello di John Travolta, e film che faranno discutere come ‘La bola negra’ e ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’. Ad aprire la nuova edizione è la commedia di Pierre Salvadori, ‘La venus eletrique’.  

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