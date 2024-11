“Cancro al colon-retto”: l’annuncio devastante di un’amatissima star della tv, grande dolore per i fan

Un annuncio davvero terribile quello dato da una star della tv amatissima, che tutti conoscono molto bene. Fan distrutti.

Purtroppo sono stati diversi gli attori e le stelle della tv che negli ultimi anni hanno annunciato di star combattendo con forme più o meno lievi di cancro. Tra le ultime, nel nostro Paese, Sabrina Salerno (che ha annunciato di aver il cancro il cancro al seno) e Bianca Balti, che dopo essersi recata al pronto soccorso per un forte dolore al basso ventre ha poi scoperto di soffrire di un cancro ovarico al terzo stadio.

Anche all’estero gli esempi non mancano. Dalla Principessa del Galles Kate Middleton, che lo scorso marzo ha annunciato al mondo intero di soffrire di una forma di cancro scoperto durante un intervento, e Re Carlo, che ha ammesso di star lottando contro (presumibilmente) un cancro alla prostata. Annunci che hanno chiaramente spezzato il cuore a tutti i fan e a tutte le persone care a queste star. Ultimamente, anche un’altra grande star della tv ha fatto un doloroso annuncio: “Soffro di cancro al colon-retto”: Ecco di chi si tratta.

Cancro al colon-retto, il terribile annuncio della superstar dei telefilm americani

Nelle ultime ore, la star di Dawson’s Creek, James Van Der Beek (che interpretava Dawson nella serie) ha annunciato al mondo di avere il cancro al colon retto e che sta affrontando la malattia sostenuto dalla sua “incredibile famiglia”.

Nonostante la dolorosa diagnosi, l’attore ha rassicurato i fan che ci sono “motivi per essere ottimisti” e che si “sente bene”, ha scritto il magazine statunitense People. L’attore ha poi dichiarato di avere intenzione di trascorrere molto tempo in compagnia della sua famiglia: sua moglie Kimberly Van Der Beek, e i figli Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

Van Der Beek è stato uno degli attori più famosi al mondo alla fine degli anni Novanta, quando divenne famoso con Dawson’s Creek. Ora i fan di tutto il mondo gli stanno inviando messaggi di forte vicinanza emotiva.

Il cancro al colon-retto è uno dei più diffusi al mondo. I sintomi includono dolore all’ano o al retto, sangue nelle feci, anemia inspiegabile e cambiamenti nelle abitudini intestinali. Nonostante la diagnosi, Van Der Beek ha continuato a lavorare. Presto lo vedremo nel ruolo di protagonista in Sidelined: the QB and Me, film in uscita il prossimo 29 novembre.