Camilla, arriva l’ultimo aggiornamento sulla sua salute che preoccupa: “Soffre di…”

Di recente è arrivata una ultim’ora sulla salute della Regina Camilla. Ecco come sta dopo l’annuncio della polmonite che ha sconvolto tutti.

La preoccupazione per la salute della Regina Camilla non è mai stata così alta. Di certo non si tratta di un periodo molto positivo per la Royal Family. Dopo l’annuncio di Kate Middleton che ha rivelato al mondo lo scorso marzo di star combattendo contro un cancro, è arrivato un annuncio simile da Palazzo riguardo Re Carlo, affetto (pare) da una forma di cancro alla prostata. E ora anche Camilla non se la sta passando affatto bene.

La Regina ha infatti contratto la polmonite durante il suo tour in Australia, che l’ha messa a dura prova data l’immensa mole di impegni che lei e Carlo hanno dovuto sostenere. Forse un po’ troppi per la loro età e per lo stato fisico di Carlo (che per riuscire a sostenere il rirmo frenetico ha dovuto sospendere le cure). In queste ultime ore è arrivato un altro aggiornamento sulla salute della Regina, che ha disertato molti eventi pubblici ultimamente proprio a causa del suo stato di salute.

Camilla, come sta la Regina? L’ultima news

La Regina ha fatto a sorpresa la sua comparsa al 50° anniversario di Women’s Aid, tenutosi ieri, nonostante non si sentisse in gran forma. Camilla ha infatti rivelato di sentirsi “un po’ stanca” e, come si legge sul Daily Express, “soffre di stanchezza post-virale e i suoi dottori la stanno esortando a prendersi più tempo per riprendersi”.

Solo pochi giorni fa la Regina non è stata presente alla cerimonia di accoglienza dello sceicco de Qatar (che ha poi incontrato privatamente per un pranzo a Buckingham Palace insieme a Re Carlo, William e Kate). Questo perché le temperature troppo basse di Londra avrebbero potuto mettere a serio rischio la sua lenta ripresa. Nonostante questo, la Regina ha voluto comunque partecipare al Women’ Aid, data la sua grande attenzione al tema della violenza domestica.

Gli ospiti le hanno chiaramente chiesto come si sentisse e in quel momento lei ha risposto di sentirsi un po’ stanca ma di stae un po’ meglio. “Sono ancora un po’ stanca. Mi sto riprendendo un po’”, ha detto. Insomma, pur dovendo sottostare ancora ai vari controlli medici, Camilla sta pian piano superando il periodo di convalescenza e sembra probabile che molto presto possa tornare a svolgere il suo ruolo a pieno ritmo al fianco di Re Carlo.