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Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: “Nel 2027 torno a giocare tornei Wta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Adesso è ufficiale. Camila Giorgi tornerà a giocare tornei di tennis nel circuito Wta. Lo ha annunciato la stessa campionessa azzurra su Instagram, rispondendo alla domanda posta da una sua tifosa in risposta a una storia: “Se tornerò in campo? Yes, nel 2027”.
 

L’azzurra, ex numero 26 del mondo, ha annunciato poche settimane fa di aspettare il suo primogenito dall’ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti e non gioca un match ufficiale nel circuito dal maggio 2024. 

In carriera ha vinto quattro titoli, tra cui spicca il Wta 1000 di Montreal nel 2021.  

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