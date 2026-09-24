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Cambio al vertice del Sole 24 Ore, Giuseppe De Bellis verso la direzione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Verso un cambio al vertice de ‘Il Sole 24 Ore’. Giuseppe De Bellis potrebbe diventare il nuovo direttore del quotidiano economico-finanziario edito da Confindustria. Le trattative sono in corso e De Bellis potrebbe prendere il posto di Fabio Tamburini, che guida la testata di via Monte Rosa dal 2018. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, già il prossimo 30 settembre potrebbe tenersi il Cda per nominarlo.  

De Bellis attualmente ricopre il ruolo di Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia, oltre a essere direttore editoriale di Sky Tg24, testata all news che ha guidato per sette anni in qualità di direttore responsabile. 

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