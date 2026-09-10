Scanzi-Alemanno, scontro tv a E’ sempre Cartabianca: “Vola basso…”

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“Vola basso…”. Scintille in tv tra Andrea Scanzi e Gianni Alemanno, protagonisti di un acceso confronto a E’ sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. “Futuro Nazionale non è antifascista. L’antifascismo è lo strumento per cui si è differenziata la critica al fascismo rispetto alla critica al comunismo. Noi siamo rispettosi della Costituzione, crediamo nei valori costituzionali ma non ci dichiariamo antifascisti”, dice Alemanno. Il dibattito si sposta sul trionfo elettorale dell’AfD in Germania nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. “Vogliamo star qui a dire che non ci sono elementi inquietanti nell’AfD? E’ ovvio che molti di coloro che votano AfD in passato votavano per altri partiti. Il centrosinistra dovrebbe imparare dalle tranvate che prende in Italia e altrove”, dice Scanzi soffermandosi sull’exploit del partito di estrema destra. “Non ho mai sentito parlare di razza dall’AfD”, interviene Alemanno.



“Quindi non ha mai sentito parlare Vannacci…”, incalza il giornalista. “Ma che dici? Ma non dire stupidaggini, capisco che soffri perché molta gente che votava M5S ora vota Vannacci…”, ribatte l’ex sindaco di Roma. “Quando parla Vannacci ascolti Tony Effe? Vola basso, stavi in galera fino all’altro giorno, stai calmo…”, dice Scanzi. “Vannacci non ha mai parlato di razza. La tua tendenza alla falsità mi indigna”, l’intervento di Alemanno. “Non prendo lezioni da te che eri in galera fino all’altro giorno”, l’ennesima replica di Scanzi. Tocca a Bianca Berlinguer provare a riportare la calma.

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