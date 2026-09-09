Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caldo estremo agli sgoccioli, archiviata l’afa: Italia tutta in verde all’inizio del weekend tranne una città

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’afa potrebbe presto essere un ricordo. Complici anche le forti piogge che stanno interessando parte del Paese, l’Italia archivia le alte temperature e domani, venerdì 11 settembre, sarà quasi completamente in verde, il colore dell’allerta zero. Ovunque tranne a Bari, unica città bollino giallo alla vigilia del weekend, su 27 monitorate.  

E’ il quadro tracciato dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute. Ancora al 9 settembre faticano a mettere un punto definitivo al caldo 4 città: Bari, per la quale è previsto bollino arancione (livello 2 di allerta, un gradino sotto il massimo) sia oggi che domani giovedì 10 settembre; Campobasso, che oggi è in giallo (pre-allerta) e domani torna in arancione; e Ancona e Perugia, che già domani lasceranno il bollino giallo guadagnandosi il verde.  

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, comincerà già oggi giovedì 10 settembre una fase di instabilità che durerà in maniera alternata per tutto il weekend. Nelle prossime ore previste piogge diffuse e localmente abbondanti al Nordest, al Centro, ancora in Lombardia, Toscana e Liguria, più sole al Sud. Venerdì, instabile al Centro, ma peggiora al Sud.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Europei nuoto, Taddeucci vince il bronzo nella 3 km knockout: è la sua terza medaglia a Parigi

7 Agosto 2026

Libano, Trump a Netanyahu: “Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione”

2 Giugno 2026

Ewa Aulin, suocera di Giuseppe Conte, alla Mostra di Venezia: “È un buon padre e un buon compagno di mia figlia”

1 Settembre 2026

Latina, Operazione Alba Pontina: nuovi arresti per sei esponenti clan Di Silvio

5 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno