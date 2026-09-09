Ucraina, bilancio in rosso. NYT: “Zelensky chiede altri 23 miliardi all’Ue”

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L’Ucraina ha chiesto altri 23 miliardi di euro all’Unione Europea dopo aver ottenuto già un prestito da 100 miliardi. E’ il New York Times a svelare la nuova richiesta di Kiev, presentata dal presidente Volodymyr Zelensky agli alleati il mese scorso, durante le celebrazioni e gli incontri nella Festa dell’Indipendenza del paese. L’Ucraina, ricostruisce il quotidiano, deve fare i conti con un imprevisto ‘buco’ nel budget della difesa: i 23 miliardi sarebbero necessari per colmare la lacuna quest’anno. La richiesta dell’Ucraina, sottolinea il New York Times, “ha sorpreso e creato inquietudine tra molti funzionari in tutta Europa, in un momento in cui Kiev – a corto di difese aeree per proteggersi dai continui attacchi russi con droni e missili – sta affrontando una delle fasi più critiche dal 2022”, anno in cui è iniziata la guerra innescata dall’invasione attuata dalla Russia.

Le condizioni disastrose del bilancio di Kiev, scrive il giornale, hanno sorpreso i funzionari europei, secondo quanto hanno riferito quattro diplomatici che hanno parlato a condizione di anonimato poiché non autorizzati a rilasciare dichiarazioni pubbliche: si mette in dubbio l’efficienza della spesa o si ipotizza che le necessità vengano sovrastimate, hanno affermato due funzionari europei. I partner di Kiev stanno cercando di capire l’origine del deficit e la sua entità esatta. L’invio di ulteriori fondi non è escluso, scrive il NYT, mentre l’Ucraina ha rivolto richieste analoghe a Gran Bretagna, Canada e Giappone.

Zelensky, ad agosto, ha ricordato il ruolo dell’ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, nella gestione dei fondi e quindi del bilancio. Fedorov, rimosso dal suo incarico, ha rivoluzionato la macchina bellica ucraina puntando sulla svolta tecnologica e ottenendo risultati di rilievo sul campo. Il ministero della Difesa “ha utilizzato fondi che erano stati stanziati per la fine di quest’anno e, naturalmente, il disavanzo complessivo ammonta a 27 miliardi di dollari”, le parole attribuite dal NYT a Zelensky durante un incontro con leader europei e britannici il 24 agosto. Fedorov, secondo il quotidiano, ha negato l’esistenza di un ‘buco’ di tali proporzioni per le sue operazioni. L’Ucraina non ha ancora reso noto nel dettaglio le proprie esigenze di bilancio. Zelensky ha genericamente fatto riferimento ad alcune voci: armamenti, stipendi dei militari, indennità per le famiglie dei soldati caduti in guerra.

Secondo Roksolana Pidlasa, a capo della commissione parlamentare per il bilancio, all’inizio del 2026 era previsto un deficit di circa 6,4 miliardi di euro. Nei primi 8 mesi dell’anno, però, le spese militari sono cresciute del 17% rispetto al 2025.

L’UE starebbe esaminando soluzioni per correre in aiuto di Kiev. L’Unione Europea ha varato ad aprile un pacchetto di aiuti da 100 miliardi di euro che dovrebbe essere erogato in due tranche: metà nel 2026 e l’altra metà nel 2027. Accelerare i tempi di erogazione potrebbe essere l’unica soluzione praticabile per fornire rapidamente all’Ucraina la liquidità necessaria, sostiene il NYT evidenziando che “non c’è ancora un accordo”. L’Ucraina, inoltre, preme anche per spingere l’Unione Europea a confiscare i beni russi congelati: presso la società di servizi finanziari Euroclear, in Belgio, sono custoditi oltre 200 miliardi di dollari. L’ipotesi di ricorrere a queste risorse per finanziare l’Ucraina è evaporata lo scorso anno. Ora, conclude il quotidiano americano, “la Svezia e altri Stati membri dell’UE stanno cercando di rilanciare l’idea”.

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