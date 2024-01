Calcio in lutto, è morto Franz Beckenbauer

(Adnkronos) – Il mondo del calcio è in lutto per la morte a 78 anni della leggenda tedesca Franz Beckenbauer. A dare le triste notizia è stata l'emittente tedesca Ard, citando fonti della famiglia e precisando che la morte è avvenuta ieri. Franz Beckenbauer, considerato la più grande leggenda del calcio tedesco, è morto domenica all'età di 78 anni, secondo quanto ha riferito alla Dpa la sua famiglia. Conosciuto come "Der Kaiser", Beckenbauer ha vinto la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore e ha portato la Coppa del Mondo 2006 in Germania. "È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer è morto serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia", ha annunciato la famiglia. "Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande", recita la nota diffusa dalla famiglia dell'ex campione tedesco. Beckenbauer è arrivato al Bayern come giocatore ed è diventato rapidamente un calciatore chiave per il club di Monaco. Il ragazzo del distretto di Giesing ha vinto quattro titoli della Bundesliga, tre Coppe dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Con la sua eleganza e disinvoltura in campo, ha ridefinito il ruolo di libero e ha coronato la sua carriera vincendo la Coppa del Mondo del 1974 in casa. Due anni prima aveva già guidato la squadra tedesca che vinse l'Europeo. Il suo titolo di Coppa del Mondo da allenatore risale al 1990. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

