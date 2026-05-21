Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bullismo, Di Castelvetere (Ami): “Non bastano riforme a costo zero”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La legge sul cyber bullismo ha un obiettivo educativo bellissimo, ma dobbiamo capire anche chi subisce un danno e finché si fanno riforme a costo zero non si vedranno mai risultati”. Lo ha detto Cristiana Arditi di Castelvetere, responsabile formazione Ami, associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. La responsabile Ami ha definito il bullismo come “un circolo vizioso dove la vittima può diventare a sua volta colpevole. Su questo devono intervenire le istituzioni non teoricamente, ma anche nel pratico”. Per affrontare il problema si deve quindi “intervenire con fondi alle strutture e alle figure che agiscono in questi fenomeni”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Carlo III, il viaggio negli Usa per Donald Trump. Vedrà anche il principe Harry?

1 Aprile 2026

Energia più cara e rischio stagflazione in Europa con la guerra in Iran

9 Marzo 2026

Zuliani Sgaravatti (Assoverde): “Cultura del verde sin da scuola primaria”

21 Febbraio 2024
TAR

Il TAR dà ragione alla Juventus contro la FIGC

7 Marzo 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno