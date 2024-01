Bridgestone firma il nuovo pneumatico sportivo BATTLAX HYPERSPORT S23

(Adnkronos) –

Bridgestone ha annunciato oggi che fornirà i pneumatici BATTLAX HYPERSPORT S23 come primo equipaggiamento per la nuova sportiva stradale Yamaha MT-09.

I pneumatici BATTLAX HYPERSPORT S23 M-Spec sono stati progettati su misura per adattarsi specificamente alle caratteristiche della nuova MT-09 nella misura 120/70 ZR17 (58W) all’anteriore e 180/55 ZR17 (73W) al posteriore. Grazie a una maggiore aderenza e stabilità di manovra, sia in rettilineo che in piega, le nuove caratteristiche dello pneumatico di Brigestone contribuiscono a migliorar l’esperienza alla guida dalla nuova MT-09. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...