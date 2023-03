Bracco di Graci ci racconta il suo nuovo singolo “L’Uomo che vedi”

Oggi vi parliamo di Domenico Di Graci, in arte Bracco di Graci, un cantautore di origine siciliana ma bolognese d’adozione, che scopre proprio nel capoluogo emiliano la passione per la musica.

Lo abbiamo intervistato per conoscere meglio e scoprire i suoi progetti.

Ciao Bracco, benvenuto sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa ti ispira nel fare musica?

Ogni accadimento può essere di stimolo all’ispirazione, nel mio caso siccome sono sensibile alle ingiustizie credo che i motivi scatenanti siano soprattutto quegli stati d’animo che si creano in certi contesti.

Qual è la canzone che ha segnato il tuo percorso artistico?

I brani che hanno segnato il mio percorso artistico quelli che vengono più citati dalla gente sono “Guardia o ladro” e “Uomo”.

Qual è il tuo processo di scrittura?

A dire il vero non credo di avere nessun processo di scrittura, scrivo in modo istintivo, succede che le canzoni mi vengono a cercare e quando accade le scrivo.

Hai avuto momenti di sconforto o ripensamento sul tuo percorso artistico? Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare?

I momenti di sconforto sono sempre lì dietro l’angolo ma fanno parte del gioco, tanto lo sai che prima o poi arriveranno, quello che non puoi prevedere sono i tradimenti dalle persone che non ti aspetti, le famose pugnalate alle spalle, credo di non essermele meritate, mi hanno spesso detto che ho avuto una crisi professionale e mi sono allontanato dalla musica, cazzate, sono stato indotto a farlo, non aggiungo altro.

Da poco è uscito il tuo singolo. Quali emozioni stai vivendo in questa fase?

L’emozione più grande è vedere che tanti si ricordano di me, vuole dire che un piccolo segno sono riuscito a lasciarlo, poi quando mi scrivono che i brani nuovi piacciono devo dire che mi rallegra molto pensare di avere accontentato qualcuno con il mio ritorno e non solo me stesso.

Com’è nata l’idea di questo brano?

La sensazione che qualcuno trami contro i popoli è un dubbio che ho sempre avuto, diciamo che oggi è più evidente, forse perché il potere per raggiungere i suoi obbiettivi è dovuto uscire allo scoperto, era già un po’ che mi frullava per la testa questo pensiero intendo l’idea che sembra che qualcuno non ci voglia più.

Mai come in questi tempi siamo vicini a nuovi autoritarismi, spero che i popoli ne prendano atto e diano vita a forme nuove di consapevolezza.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle tue prossime produzioni?

Spero canzoni interessanti, mi capita di fare musica quando credo di avere qualcosa da dire.