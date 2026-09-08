Bozzetti (Ffm): “Grande entusiasmo squadra per la Fiera Ice Arena”

(Adnkronos) – In occasione della prima visita ufficiale dei giocatori e dello staff del Milano Hockey Club, è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio in costruzione nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho. Proseguono infatti secondo il cronoprogramma previsto gli interventi sull’impianto, realizzato grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuto da Fondazione Fiera Milano, che sarà operativo dal prossimo ottobre, ampliando l’offerta di infrastrutture sportive del territorio e creando un nuovo spazio dedicato alla pratica e alla diffusione degli sport del ghiaccio.

Ad oggi sono state completate la struttura portante e la posa del telo della tendostruttura insieme a tutti gli impianti appesi (canali condizionamento, luci, diffusione sonora), che consentiranno di avviare gli allestimenti interni della Fiera Ice Arena. Sono attualmente in corso i lavori di montaggio delle balaustre della pista del ghiaccio e il montaggio delle tribune mentre la fase conclusiva dei lavori vedrà l’attivazione del sistema refrigerante necessario alla formazione del ghiaccio sulla pista. Sono inoltre in fase di allestimento finale tutti i moduli prefabbricati che ospitano gli spogliatoi per atleti e arbitri (con un totale di 44 docce) e i servizi igienici per il pubblico (per un totale di 34 wc).

La progressione dei lavori ha come obiettivo di consentire l’avvio delle attività sportive del Milano Hockey Club secondo il calendario programmato, che vede il primo match casalingo venerdì 9 ottobre e il secondo domenica 11. “È una grandissima soddisfazione per Fondazione Fiera Milano poter ospitare il Milano Hockey Club e, da ottobre in poi, tutti gli appassionati di Milano, della provincia e della Lombardia. Con i suoi 4.000 posti a sedere, la Fiera Ice Arena sarà la casa dell’hockey milanese e di tutti coloro che vorranno avvicinarsi agli sport del ghiaccio. Vogliamo mantenere viva la fiamma olimpica e fare in modo che l’eredità di Milano Cortina 2026 si traduca in un’opportunità concreta per il territorio. Ho trovato nei giocatori grande entusiasmo per questa nuova struttura, che rappresenta una delle più significative eredità sportive lasciate dai Giochi. Proprio per questo ho ricordato loro la responsabilità che deriva dall’indossare la maglia di una squadra che raccoglie una tradizione straordinaria, fatta di 32 titoli nazionali, e dal giocare in un impianto simbolo della legacy olimpica”, dichiara Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

La Fiera Ice Arena sarà realizzata all’interno di una tendostruttura di 5.190 mq, per una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 mq, dotata di area di riscaldamento pre-gara, 8 spogliatoi per gli atleti da circa 30 metri quadrati ciascuno e sistemi di ultima generazione per il trattamento dell’aria e la deumidificazione. In linea con un approccio orientato alla sostenibilità, gran parte delle strutture e delle tecnologie impiegate sarà successivamente riutilizzata nel quartiere fieristico o integrata nel futuro palazzetto del ghiaccio permanente, garantendo continuità e valorizzazione dell’investimento nel tempo.

Inoltre, l’Arena beneficerà del sistema energetico della Fiera che dispone di un impianto fotovoltaico su tetto tra i più grandi in Europa (18 MWp) e del teleriscaldamento collegato al termovalorizzatore di Figino che sfrutta i rifiuti di Milano per generare calore. La struttura sarà operativa, in via previsionale, dalle 7.00 all’1.00 di notte, garantendo circa 18 ore di attività giornaliera e candidandosi a diventare un punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio in città.

L’impianto accoglierà competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey e pattinaggio di figura ma anche corsi di avviamento delle discipline appena citate e dello short track, con una intensa sinergia con le scuole del territorio. Aperta anche la possibilità di organizzare tornei di curling così come di eventi e spettacoli on ice. Per le attività dedicate alle squadre giovanili e amatoriali di hockey sono in corso interlocuzioni con Milano Prospect, mentre il pattinaggio sincronizzato farà riferimento a Ladybirds. Tutte le informazioni sui corsi saranno disponibili sul sito fria.org e all’indirizzo corsi@fria.org.

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