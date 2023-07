BOTTICELLE, OIPA: «EMANATA L’ORDINANZA “ANTICALDO” A TUTELA DEI CAVALLI, DENUNCIARE LE VIOLAZIONI»

Emanata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ordinanza che dispone il divieto di circolazione delle botticelle e di ogni altro veicolo a trazione animale in presenza di ondate di calore. Lo comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali, che invita la cittadinanza a denunciare alla polizia municipale e alle guardie zoofile le violazioni delle previsioni a tutela dei cavalli contenute sia nel Regolamento sulla tutela degli animali sia nell’ordinanza del 28 giugno, che resterà in vigore fino al 15 settembre.

Il provvedimento, oltre a richiamare il divieto fissato dal Regolamento che impone il divieto di lavoro dalle ore 13 alle 17 fino al 15 settembre, lo fissa in ogni orario qualora la temperatura sia superiore ai 35° C. Non solo: il divieto scatta dalle 11 alle 18 nelle giornate con forti ondate di calore, caratterizzate da livelli di rischio 2 e 3 secondo il bollettino giornaliero emanato dal Ministero della Salute e diramato dalla Protezione civile di Roma Capitale.

«Se ci s’imbatte in botticelle in servizio fuorilegge, invitiamo a chiamare anzitutto la polizia municipale al numero 0667691 o ai numeri dei gruppi dei Municipi interessati alla violazione. È importante fornire il numero identificativo della botticella e, se possibile, foto o video geolocalizzati e con l’orario in evidenza», spiega la delegata dell’Oipa di Roma, Francesca Lavarini. «L’ordinanza prevede che anche le guardie zoofile potranno controllare il rispetto delle norme, quindi, nei limiti della loro disponibilità, è possibile coinvolgere anche loro».

L’Oipa ricorda come i romani non amino le botticelle, anacronistica e triste tradizione che usa i cavalli per trainare turisti nel traffico, nello smog, sotto la pioggia o sotto il sole cocente. Lo testimoniano le migliaia di firme raccolte per la delibera d’iniziativa popolare che chiedeva l’abolizione delle carrozzelle, mai approvata dall’Assemblea capitolina.