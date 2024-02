Eurovision, gli spagnoli Megara vincono a ‘Una voce per San Marino’: Bertè seconda

(Adnkronos) – Loredana Bertè manca "per un soffio" l'obiettivo dell'Eurovision Song Contest. Stanotte la band spagnola dei Megara con il brano “11:11” ha vinto il concorso 'Una Voce per San Marino', che consente al vincitore di rappresentare la piccola repubblica all'Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. Loredana si è classificata al secondo posto "per un soffio", come hanno sottolineato i conduttori sul palco. Terzo classificato La Rua. Mentre i Jalisse si sono aggiudicati il premio per il 'miglior look'. La Bertè è stata comunque insignita di due premi: quello del fan club eurovisivo italiano e quello critica assegnato dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale. Il regolamento di 'Una voce per San Marino' prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo ed è libera anche la lingua con la quale interpretare il proprio brano e così la giuria presieduta da Celso Valli ha premiato la rock band spagnola. Social scatenati contro il verdetto, con migliaia di commenti a favore della Bertè, "regina indiscussa" della serata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)