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Grande Fratello Vip, chi ha lasciato la casa nella puntata di ieri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Nella puntata di ieri 7 aprile una concorrente ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Si tratta della modella Ibiza Altea, la meno votata dal pubblico ieri sera. È lei la terza concorrente eliminata di questa edizione condotta da Ilary Blasi. 

In nomination, insieme a Ibiza Altea, sono finiti anche Marco Berry e Antonella Elia. Ilary Blasi poi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto e a venire eliminata è stata Ibiza Altea. 

 

“Me lo sentivo. Sentivo che in questo percorso ho dato la mia visione, sono stata me stessa. Adesso è ora di tornare dal mio piccolo”, sono state le parole di Altea che dopo l’eliminazione ha riabbracciato il figlio Angel. 

 

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